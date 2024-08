Frankfurter Dom wird nach Wasserschaden wieder geöffnet

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach der Sperrung des Frankfurter Doms wegen eines Wassereinbruchs in einem hinteren Gewölbe hat die Stadt Entwarnung gegeben. Ab Mittwoch ist der Dom wieder vollumfänglich geöffnet, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte. Die Dombaumeisterin Lienemeyer und der Restaurator Klöckner haben den Angaben zufolge bei einer Besichtigung festgestellt, dass keine akute Gefahr durch herabstürzende Putzteile mehr besteht. Es sei ausreichend, wenn eine kleine Absperrfläche errichtet und über mehrere Wochen beobachtet werde.

Das Gebäude war nach dem Wasserschaden am Sonntag zunächst von der Branddirektion gesperrt worden. Die Gottesdienste fanden seitdem in St. Leonhard statt. Die Feuerwehr hatte am Wochenende mit über 40 Einsatzkräften zunächst etwa 500 Liter Wasser aus dem Gewölbe abgepumpt und dann die nasse Dämmung beseitigt.