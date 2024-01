Frankfurter Flughafen 2023: Deutlich unter Vor-Corona-Niveau

Frankfurt/Main (dpa) - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist trotz klarer Zuwächse im vergangenen Jahr noch deutlich unter dem Niveau aus der Zeit vor der Corona-Krise geblieben. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz 2023 zwar rund 59,4 Millionen Fluggäste und damit über ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren aber noch knapp 16 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019 direkt vor der Pandemie.