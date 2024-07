Frankfurter Flughafen mit Plus bei den Passagierzahlen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Flughafen verzeichnet steigende Passagierzahlen und bleibt für das Gesamtjahr optimistisch. Im Juni zählte der Flughafenbetreiber Fraport gut 5,6 Millionen Passagiere und damit 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr war der Berichtsmonat positiv durch die Pfingstferien beeinflusst, die in diesem Jahr bereits in den Mai fielen. Von den Passagierzahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie im Juni 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 14,4 Prozent entfernt.