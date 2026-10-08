Frankfurter Polizist wegen Nötigung angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Staatsanwalt hat einen Polizisten wegen des Verdachts der Nötigung im besonders schweren Fall angeklagt. Am 14. September sei beim Amtsgericht in Frankfurt die Anklage erhoben worden, bestätigte ein Pressesprecher der Ermittlungsbehörde mehrere Medienberichte.

Der Beamte soll in der Nacht zum 10. Dezember 2024 einem in Gewahrsam genommenen Mann gesagt haben, dass ihm die Abschiebung drohe. Wolle er diese verhindern, müsse er darum betteln. Dies habe der Mann ernst genommen und sei der Aufforderung zur Belustigung der anwesenden Polizisten nachgekommen.

Der angeklagte Polizist habe seine Stellung als Amtsträger missbraucht, so die Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht muss nun entscheiden, ob es das Hauptverfahren eröffnet.

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