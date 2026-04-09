Fußball-Bundesliga

Frankfurter Profis genießen Fan-Zuspruch - Doan krank

Während eines öffentlichen Trainings geben Frankfurter Anhänger den Spielern Rückhalt für die kommenden Aufgaben.

Ritsu Doan ist krank. Ob er am Wochende spielen kann, ist fraglich (Archivbild). Foto: Uwe Anspach/dpa
Ritsu Doan ist krank. Ob er am Wochende spielen kann, ist fraglich (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Spieler von Eintracht Frankfurt haben trotz der zuletzt durchwachsenen Leistungen offenbar nichts an Sympathie bei ihren Fans eingebüßt. Rund 1.000 Anhänger drängten sich vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg auf dem Trainingsgelände, um ihre Unterstützung zu zeigen und der Mannschaft emotionalen Rückhalt zu geben. 

Insgesamt 22 Feldspieler und drei Torhüter hatte Coach Albert Riera versammelt. Wieder mit dabei war Jean-Mattéo Bahoya, der seine in Mainz erlittene Oberschenkelverletzung auskuriert hat. Sein Pendant auf der rechten Außenbahn, Ritsu Doan, musste zwei Tage vor der Partie in Wolfsburg dagegen krankheitsbedingt passen. Sein Einsatz ist offen. Nnamdi Collins, Rasmus Kristensen und Kaua Santos arbeiteten in der Reha.

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