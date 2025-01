Frankfurter Trainingsstart mit Rückkehrer Hauge

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Rückkehrer Jens Petter Hauge ist Eintracht Frankfurt nach der kurzen Winterpause in die Vorbereitung auf die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Norweger spielte als Leihgabe im vergangenen Kalenderjahr bei seinem Heimatclub Bodø/Glimt, für den der 25-Jährige in 44 Pflichtspielen zwölf Tore erzielte.