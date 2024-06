Frankfurts Fußballerinnen erfüllen DFB-Zulassungskriterien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt können nach Abschluss des Zulassungsverfahrens durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Wie die Hessinnen am Freitag mitteilten, haben sowohl die Profis als auch die U20 für die 2. Bundesliga die Zulassung erhalten.