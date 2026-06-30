Frankfurts Fußballfrauen holen niederländische Torjägerin
Danique Tolhoek hat bei Ajax Amsterdam und in der U19 mit einer starken Torquote überzeugt. Darauf hofft auch Eintracht Frankfurt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Kaderumbau bei den Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt geht weiter. In Danique Tolhoek hat der Bundesligist eine neue Stürmerin verpflichtet. Die 21 Jahre alte niederländische Nationalspielerin kommt vom Ajax Amsterdam an den Main und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
In 54 Partien für Ajax erzielte sie 33 Tore. Zudem bewies Tolhoek in der niederländischen U19-Auswahl mit 27 Treffern in 28 Partien ebenfalls ihren Torriecher. Ende 2025 gab sie gegen Portugal ihr Debüt für die A-Nationalmannschaft der Oranje. «Mit Danique konnten wir ein europäisches Toptalent für Eintracht Frankfurt gewinnen. Mit ihr verpflichten wir eine Spielerin, die eine extreme Torgefahr mitbringt und im Abschluss sehr effizient ist», sagte Sportdirektorin Babett Peter.