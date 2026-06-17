Frankfurts Oberbürgermeister will Gipfel für Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef möchte angesichts der Situation im Bahnhofsviertel einen «Bahnhofsgipfel» einberufen. Eingebunden werden sollen neben der Stadt auch die hessischen Innen-, Gesundheits- und Justizministerien sowie die Präsidenten und Präsidentinnen der Sicherheitsbehörden und der Deutschen Bahn, schreibt der SPD-Politiker an den hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU).

Ziel müsse es sein, Sicherheit und Ordnung zu stärken, die Situation für Anwohnende und Gewerbetreibende zu verbessern und den «medizinischen

und ausstiegsorientierten Ansatz in der Suchthilfe» weiterzuentwickeln, heißt es in dem Schreiben, das der dpa vorlag.

«Die Frankfurter Drogenpolitik und die Arbeit des Suchthilfezentrums sollen künftig noch stärker medizinisch und ausstiegsorientiert ausgerichtet werden», schreibt Josef. Die aktuelle Entwicklung zeige aber deutlich, dass die Herausforderungen im Bahnhofsviertel nicht alleine durch die Stadt Frankfurt bewältigt werden könnten.

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Poseck: Gibt bereits ein Format

Innenminister Poseck teilte mit, er habe das Schreiben am Vormittag zur Kenntnis genommen. «Das Land verschließt sich nicht dem Dialog», schrieb er. «Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass es bereits ein Format zwischen Stadt und Land gibt. Der Lenkungskreis, an dem alle relevanten Ressorts der Landesregierung beteiligt sind, hat bereits mehrfach getagt und arbeitet konstruktiv an der Verbesserung der Situation im Bahnhofsviertel.» Dieses bestehende Format sollte genutzt und ein neuer Sitzungstermin zügig vereinbart werden.