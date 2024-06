Frankfurts Smolcic wechselt auf Leihbasis nach Österreich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Innenverteidiger Hrvoje Smolcic von Eintracht Frankfurt wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis zum österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit.

Der 23 Jahre alte Smolcic war im Sommer 2022 aus seiner Heimat vom kroatischen Erstligisten HNK Rijeka an den Main gekommen und absolvierte seitdem 32 Pflichtspiele für die Eintracht. «Er ist noch jung und soll in der kommenden Saison in Linz den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen - dafür ist regelmäßige Spielzeit enorm wichtig», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.