Frankfurts Theate bleibt nach Platzverweis gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Arthur Theate bleibt nach seinem Platzverweis gesperrt. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main mitteilte, wurde der Einspruch der Hessen verworfen. Theate hatte im Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag beim 1. FC Union Berlin eine Gelb-Rote Karte erhalten. Dagegen hatte die Eintracht protestiert. Damit muss der Belgier im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum pausieren.