Fußball-Bundesliga

Frankfurts verletzte Stürmer: Nun auch noch Knauff

Die Offensivabteilung von Eintracht Frankfurt schrumpft immer mehr. Wieder fällt im Team des neuen Trainers Albert Riera ein Stürmer aus - und das vor dem Bayern-Spiel.

Eintracht-Angreifer Ansgar Knauff musste operiert werden. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Eintracht-Angreifer Ansgar Knauff musste operiert werden. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Bei Eintracht Frankfurt fehlt in Ansgar Knauff ein weiterer Angreifer wegen einer Verletzung. Der 24-Jährige habe sich einem Eingriff im Bauchbereich unterziehen müssen, teilte der hessische Fußball-Bundesligist mit. Knauff werde bis auf weiteres ausfallen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach musste schon Neuzugang Arnaud Kalimuendo mit einer Schulterverletzung vom Platz. Die Offensivkräfte Jonathan Burkardt, Younes Ebnatoulib, Michy Batshuayi und Can Uzun fehlten ohnehin.

Auch zwei wichtige Defensivspieler fehlen

In der Abwehr muss der neue Trainer Albert Riera derzeit auf den Dänen Rasmus Kristensen wegen einer Verletzung am Sprunggelenk und Linksverteidiger Arthur Theate wegen einer Knieverletzung verzichten. Die Eintracht tritt am Samstag beim Spitzenreiter FC Bayern München an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer

Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.

30.01.2026

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt
Champions League

Berichte: Spanier Riera offenbar Top-Kandidat in Frankfurt

Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für den freigestellten Coach Dino Toppmöller. Ein kaum bekannter Spanier soll nun der heißeste Kandidat sein.

27.01.2026

MRT-Termin: Frankfurts Michy Batshuayi fällt aus
Bundesliga-Topspiel

MRT-Termin: Frankfurts Michy Batshuayi fällt aus

Gerade ist er als neue Sturmhoffnung bei Eintracht Frankfurt gefeiert worden. Nun fällt Batshuayi mit einer Fußverletzung aus.

06.12.2025

Eintracht: Knauff mit «leichter Knieverletzung»
Fußball-Bundesliga

Eintracht: Knauff mit «leichter Knieverletzung»

Eintracht Frankfurt kann den Heimsieg gegen den VfB Stuttgart nicht ungetrübt genießen. Mittelfeldspieler Ansgar Knauff muss früh ausgewechselt werden - nun liegt die Diagnose vor.

30.03.2025

Fußball-Bundesliga

Sport1: Frankfurt verpflichtet Knauff fest vom BVB

08.06.2023