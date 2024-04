Fraport erweitert Frachtflächen innerhalb des Flughafens

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen erweitert der Betreiber Fraport die Flächen zum Frachtumschlag. Ganz im Westen des Flughafengeländes soll innerhalb des Zauns das neue «Logistik-Drehkreuz West» entstehen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Die ersten Frachthallen auf dem früheren Gelände des stillgelegten Ticona-Chemiewerks könnten demnach im Jahr 2028 öffnen. Dafür stehen zunächst 250.000 Quadratmeter Fläche mit einem bereits gültigen Bebauungsplan zur Verfügung. Das Gelände könnte über einen direkten Zugang zur Landebahn Nordwest an den Sicherheitsbereich des Flughafens angeschlossen und auch mit einem Schienenanschluss versehen werden.