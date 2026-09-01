Übernahmekampf

Frasers Group will Mehrheit an Hugo Boss erreichen

Die Frasers Group will mehr als 50 Prozent an Hugo Boss sichern und plant weitere Aktienkäufe. Auch der Druck auf den Aufsichtsratschef wächst.

Frasers lässt bei Hugo-Boss-Übernahme nicht locker. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Frasers lässt bei Hugo-Boss-Übernahme nicht locker. (Archivbild)

Shirebrook/Metzingen (dpa) - Die Frasers Group will nach der gescheiterten Übernahme von Hugo Boss weiter Aktien des deutschen Modekonzerns kaufen. Ziel sei, die Schwelle von 50 Prozent der Anteile und Stimmrechte zu überschreiten, teilte das britische Unternehmen mit. Zuletzt war Frasers' Beteiligung an Hugo Boss auf 47,89 Prozent gewachsen, sodass für eine Übernahme der Mehrheit nicht mehr viel fehlt. 

Derzeit prüft die Frasers Group nach eigenen Angaben, ob sie Hugo Boss' Aufsichtsratschef Stephan Sturm weiterhin unterstützen soll. Sollte Frasers seine Unterstützung einstellen, werde dies schriftlich mitgeteilt.

Die Briten versuchen bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei Hugo Boss zu übernehmen. Die zusätzliche Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots war am 13. August ausgelaufen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Eine Sprecherin von Hugo Boss bekräftigte auf Anfrage in Metzingen frühere Aussagen. «Wir begrüßen allgemein das anhaltende langfristige Engagement der Frasers Group für Hugo Boss sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit ihr als unserem größten Einzelaktionär.»

Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Darüber hinaus hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frasers Group verfehlt Übernahme von Hugo Boss knapp
Bekleidungs-Riese

Frasers Group verfehlt Übernahme von Hugo Boss knapp

Trotz gestiegener Beteiligung: Hugo Boss setzt auf Kooperation mit der Frasers Group und möchte den eingeschlagenen Kurs fortführen.

18.08.2026

Boss empfiehlt Aktionären: Frasers-Übernahmeangebot ablehnen
Poker um Bekleidungshersteller

Boss empfiehlt Aktionären: Frasers-Übernahmeangebot ablehnen

Das schwäbische Traditionsunternehmen will seine Haut teuer verkaufen -wenn überhaupt. Der gebotene Preis pro Aktie ist dem Bekleidungs-Riesen zu gering. Wie entscheiden die Aktionäre?

09.07.2026

Frasers Group bleibt bei Übernahmeangebot für Hugo Boss stur
Poker um Bekleidungshersteller

Frasers Group bleibt bei Übernahmeangebot für Hugo Boss stur

Kein Cent mehr für Hugo Boss, betont der Interessent. Was die IG Metall dazu sagt?

25.06.2026

Großaktionär startet Milliardenpoker um Hugo Boss - und nun?
Vorstand hält sich bedeckt

Großaktionär startet Milliardenpoker um Hugo Boss - und nun?

Hugo Boss im Übernahmekampf: Die Frasers Group bietet Milliarden für den Modekonzern. Wie reagiert der Vorstand auf das Angebot der Briten?

11.06.2026

Großaktionär Frasers will Hugo Boss übernehmen
Mode

Großaktionär Frasers will Hugo Boss übernehmen

Erst Streit, jetzt Übernahmepläne: Frasers greift nach Hugo Boss. Die Aktie reagiert sofort – wie beeinflusst das die Machtverhältnisse in Metzingen?

10.06.2026