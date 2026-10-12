Frau bei Küchenbrand verletzt – 100.000 Euro Schaden
Flammen in einem Mehrfamilienhaus: Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, doch für eine Bewohnerin endet der Abend im Krankenhaus.
Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer war nach ersten Ermittlungen in der Küche ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.
Die Feuerwehr habe den Brand am Samstagabend unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten auf das Wohnhaus verhindert. Die 60-jährige Bewohnerin wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Andere Wohnungen in dem Haus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.