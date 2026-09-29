Landkreis Rottweil

Frau durch Schuss lebensgefährlich verletzt - Festnahme

Ein Hubschrauber kreist über Oberndorf am Neckar, Polizeihunde suchen nach einem Täter. Stunden später wird ein Verdächtiger gefasst, während Rettungskräfte um das Leben des Opfers bangen.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Foto: Christian Klemm/dpa
Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Oberndorf am Neckar (dpa) - Eine Frau ist im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei feuerte ein Mann am späten Abend auf dem Bahnhofsgelände in Oberndorf am Neckar auf die Frau.

Sie wurde nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht und schwebt in Lebensgefahr, wie es weiter hieß. Bei der anschließenden Fahndung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Auch ein Hubschrauber und Hunde der Bundespolizei seien im Einsatz gewesen. Weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt.

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