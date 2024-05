Frau entführt eigene Tochter: Sorgerecht beim Jugendamt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Mutter hat in einem Frankfurter Parkhaus ihre Tochter einer Jugendamts-Mitarbeiterin entrissen und ist mit ihr geflüchtet. Das Sorgerecht für die Siebenjährige liegt laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch bei dem Amt. Gemeinsam mit der Mitarbeiterin war das Kind kurz zuvor am Dienstagmittag beim Familiengericht gewesen. Im Parkhaus am Gericht trat die 26-jährige Mutter gemeinsam mit einer Komplizin an sie heran und entriss ihr das Kind. Sie flüchteten mit einem Auto, dieses wurde bald darauf leer gefunden. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.