Frau entführt und durch die Stadt gezerrt? Mann vor Gericht

Heilbronn/Künzelsau (dpa/lsw) - Aus blinder Wut soll ein Mann seine Ex-Freundin entführt, brutal misshandelt und fast nackt durch die Innenstadt von Künzelsau (Hohenlohekreis) gezerrt haben. Erst zwei Tage später sei der schwer verletzten Frau die Flucht gelungen, wirft die Staatsanwaltschaft dem damals 28-Jährigen in einem nun beginnenden Prozess vor dem Heilbronner Landgericht (13.00 Uhr) vor.

Das mutmaßliche Opfer setzte nach ihrer Flucht einen Notruf ab und führte die Polizei zu einer Gartenhütte in Künzelsau, wo der Ex-Partner festgenommen wurde.

Urteil erst Mitte März