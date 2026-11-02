Prozesse

Frau getötet und verbrannt - Angeklagte erneut vor Gericht

Sie stand schon einmal vor Gericht - jetzt beginnt in Limburg ein neuer Prozess gegen eine Frau, die laut Staatsanwaltschaft an der Tötung einer 26-Jährigen beteiligt gewesen sein soll.

Die Frau war von der Jugendkammer des Landgerichts Limburg bereits wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. (Foto Archiv) Foto: Thomas Frey/dpa
Die Frau war von der Jugendkammer des Landgerichts Limburg bereits wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. (Foto Archiv)

Limburg (dpa/lhe) - Gut eineinhalb Jahre nach dem Urteil im Prozess um die Tötung einer 26-jährigen Frau beginnt an diesem Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Limburg erneut ein Prozess um den Fall. Angeklagt ist eine Frau, die im Zusammenhang mit der Tat schon einmal vor Gericht stand und im April 2025 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden war. Auf ihre Revision hin hatte der Bundesgerichtshof das Urteil gegen die Frau teilweise aufgehoben. 

Ihr wird vorgeworfen, im Februar 2023 an der Tötung der 26-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Für die Tat war ein im vorangegangenen Prozess mitangeklagter Mann rechtskräftig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er soll dem Opfer einen Schlag mit einem Baseballschläger auf den Kopf versetzt haben. Der daraufhin röchelnd am Boden liegenden Frau soll er eine Fingersäge um den Hals gelegt, sie gewürgt und ihren leblosen Körper anschließend mithilfe der nun angeklagten Frau in ein Lagerfeuer geworfen haben.

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