Frau getötet und verbrannt - Angeklagte erneut vor Gericht

Limburg (dpa/lhe) - Gut eineinhalb Jahre nach dem Urteil im Prozess um die Tötung einer 26-jährigen Frau beginnt an diesem Montag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Limburg erneut ein Prozess um den Fall. Angeklagt ist eine Frau, die im Zusammenhang mit der Tat schon einmal vor Gericht stand und im April 2025 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden war. Auf ihre Revision hin hatte der Bundesgerichtshof das Urteil gegen die Frau teilweise aufgehoben.