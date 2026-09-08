Frau hetzt in Linienbus gegen vermeintliche Muslime
Es wird laut im Bus: Eine 52-Jährige beleidigt in Ludwigsburg einen Busfahrer und mehrere Passagiere. Der Fahrer hat schnell reagiert.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Eine Frau soll in einem Linienbus in Ludwigsburg den Busfahrer und weitere Passagiere wegen ihrer vermeintlichen Religionszugehörigkeit zum Islam beschimpft haben. Die Frau habe sich mehrfach rassistisch geäußert, unter anderem mit den Worten «Geht in euer Land zurück», sagte eine Polizeisprecherin.
Die 52-Jährige stieg den Polizeiangaben zufolge am Montagabend am Zentralen Busbahnhof in den Bus. Während der Fahrt soll sie andere Businsassen und insbesondere den 45 Jahre alten Busfahrer angeschrien und beleidigt haben. Der Fahrer verständigte daraufhin die Polizei und wartete an einer Haltestelle auf die Einsatzkräfte.
Die Tatverdächtige wurde zum Polizeirevier gebracht und nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung gegen die Frau.