Verkehr

Frau im Krankenfahrstuhl von Auto angefahren und verletzt

Ein 76-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen eine Seniorin im Krankenfahrstuhl. Sie wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Eine Seniorin ist in ihrem Krankenfahrstuhl von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 76-jähriger Autofahrer die Frau beim Abbiegen und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Der Unfall habe sich demnach am Mittwochmittag in Kronberg im Hochtaunuskreis ereignet. 

Die 82-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Unfallaufnahme sei die Straße kurzzeitig gesperrt worden.

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