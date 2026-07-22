Frau im Krankenfahrstuhl von Auto angefahren und verletzt
Ein 76-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen eine Seniorin im Krankenfahrstuhl. Sie wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Eine Seniorin ist in ihrem Krankenfahrstuhl von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 76-jähriger Autofahrer die Frau beim Abbiegen und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Der Unfall habe sich demnach am Mittwochmittag in Kronberg im Hochtaunuskreis ereignet.
Die 82-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Unfallaufnahme sei die Straße kurzzeitig gesperrt worden.