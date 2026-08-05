Kriminalität

Frau in Heilbronn erstochen – Ehemann sitzt in U-Haft

Eine 72-Jährige stirbt bei einem Streit durch einen Angriff mit einem Messer. Mutmaßlicher Täter ist ihr Mann.

Die 72-Jährige starb noch am Tatort. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die 72-Jährige starb noch am Tatort. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Weil er seine Frau in Heilbronn während eines Streits erstochen haben soll, ist ein 76-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann sei am Montag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zunächst gegen 06.15 Uhr in der Wohnung zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Mann seine Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll.

Die 72-Jährige starb noch am Tatort. Zum Hintergrund des Streits und den genauen Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 76-jährige Deutsche kam wegen Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann in U-Haft
Brutaler Messerangriff

Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann in U-Haft

Nach dem Tod einer 34-jährigen Frau ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Unter Verdacht steht der 56 Jahre alten Ehemann.

01.09.2025

Nach Tötung von Frau in Kassel: Verdächtiger in U-Haft
Kriminalität

Nach Tötung von Frau in Kassel: Verdächtiger in U-Haft

Mit Stichverletzungen wird eine Frau ins Krankenhaus gebracht - und stirbt kurz darauf. In Untersuchungshaft sitzt jetzt der getrennt lebende Ehemann der 41-Jährigen.

08.07.2025

Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Untersuchungshaft
Überfallserie

Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Untersuchungshaft

Mehrere Tankstellen um Heilbronn und Stuttgart werden überfallen. Der Täter trägt immer einen Motorradhelm. Jetzt haben Ermittler einen Verdächtigen geschnappt.

01.07.2025

Frau im Kreis Offenbach erstochen - Ehemann in U-Haft
Kriminalität

Frau im Kreis Offenbach erstochen - Ehemann in U-Haft

Ein 71-Jähriger soll in Mühlheim am Main seine Ehefrau getötet haben. Das Opfer starb mutmaßlich an Stichverletzungen. Nun ist möglicherweise eine Tatwaffe gefunden worden.

09.09.2024

Schwarzwald

Frau stirbt nach Messerattacke: Ehemann in U-Haft

In der Familie soll es schon länger Streit gegeben haben, die Frau wollte ihren Ehemann mit gerichtlicher Hilfe auf Abstand halten. Nun sind die beiden wohl doch aufeinander getroffen - mit tödlichem Ausgang.

04.06.2023