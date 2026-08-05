Frau in Heilbronn erstochen – Ehemann sitzt in U-Haft

Heilbronn (dpa/lsw) - Weil er seine Frau in Heilbronn während eines Streits erstochen haben soll, ist ein 76-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann sei am Montag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zunächst gegen 06.15 Uhr in der Wohnung zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Mann seine Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll.