Frau in Heilbronn erstochen – Ehemann sitzt in U-Haft
Eine 72-Jährige stirbt bei einem Streit durch einen Angriff mit einem Messer. Mutmaßlicher Täter ist ihr Mann.
Heilbronn (dpa/lsw) - Weil er seine Frau in Heilbronn während eines Streits erstochen haben soll, ist ein 76-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann sei am Montag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zunächst gegen 06.15 Uhr in der Wohnung zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Mann seine Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll.
Die 72-Jährige starb noch am Tatort. Zum Hintergrund des Streits und den genauen Verletzungen wurden keine Angaben gemacht. Dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 76-jährige Deutsche kam wegen Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft.