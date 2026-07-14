Ehefrau in Kelkheim getötet – Zeugen halten Mann fest
Mitten im hessischen Kelkheim wird eine Frau auf offener Straße mit einer Schnittwaffe tödlich verletzt. Zeugen greifen ein und halten den mutmaßlichen Täter fest. Was bislang bekannt ist.
Kelkheim (dpa) - Auf offener Straße hat ein Mann mit einer Schnittwaffe im hessischen Kelkheim seine Ehefrau getötet. Der Täter wurde festgenommen, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sein Motiv und die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Bluttat ereignete sich den Angaben zufolge in der Kelkheimer Innenstadt im Bereich der Frankfurter Straße.
Der Mann habe seine Frau am Abend angegriffen und ihr eine Schnittverletzung zugefügt. Die Frau sei dann vor Ort gestorben. Zeugen hätten den Angreifer überwältigt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten, erklärte ein Polizeisprecher in der Nacht. Polizeikräfte hätten ihn dann festnehmen können.
Wie das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Frankfurt gemeinsam mitteilten, wurde der Ehemann bei seiner Festnahme verletzt. Weitere Einzelheiten konnten die Ermittler zunächst nicht nennen.
Viele Zeugen an belebtem Tatort
Laut Polizei gibt es umfangreiche Ermittlungsarbeiten und Spurensicherungsmaßnahmen. Es gebe viele Zeugen, da die Tat sich auf offener Straße ereignet habe, erklärte der Sprecher. Der Tatort befinde sich in der Nähe des Marktplatzes in Kelkheim. «Dort gibt es verschiedene Lokalitäten. Entsprechend hatten wir dann auch den Publikumsverkehr.»
Seelsorger seien vor Ort gewesen. «Das ist psychisch eine entsprechende Belastung, wenn man so etwas miterleben musste», sagte der Polizeisprecher. Für die Allgemeinheit besteht nach Angaben der Ermittler keine Gefahr.
Die 28.000-Einwohner-Stadt Kelkheim im Main-Taunus-Kreis liegt rund zehn Kilometer nordwestlich des Frankfurter Stadtteils Unterliederbach.