Frau mit 60 Messerstichen getötet: Mordprozess beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Mordprozess im Frankfurter Landgericht muss sich ein 52-jähriger Mann ab heute (9.00 Uhr) wegen der Tötung seiner Ehefrau verantworten. Er soll die 40-Jährige im Beisein des gemeinsamen Babys mit 60 Messerstichen ermordet haben. Nach der Tat im Juli 2023 in einem Wohnhaus in Frankfurt hatte er selbst den Notruf der Polizei gewählt und angegeben, soeben seine Frau getötet zu haben.