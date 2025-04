Frau mit Messer bedroht und entführt - Täter weiter gesucht

Tübingen (dpa) - Die 68-Jährige, die in Tübingen von einem Unbekannten in ihrem Wagen entführt und bestohlen wurde, hat das Krankenhaus wieder verlassen. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter und möglichen Zeugen läuft weiter, wie die Polizei mitteilte. Er soll am Samstag auf einem Parkplatz zu der Frau in das Auto gestiegen sein und sie mit einem Messer bedroht haben.