Frau mit Wollschal erdrosselt? Urteil erwartet

Trier/Darmstadt (dpa) - Er soll eine Frau nach einem Streit in ihrer Wohnung in Trier von hinten mit einem Wollschal erdrosselt haben. Seit Ende März steht deswegen ein 56-Jähriger wegen Mordes vor dem Trierer Landgericht: An diesem Dienstag (14.45 Uhr) soll in dem Prozess das Urteil gesprochen werden. Laut Anklage sollen «Eifersüchteleien» Hintergrund des Streits im März 2012 gewesen sein.