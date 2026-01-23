Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß

Hünstetten (dpa/lhe) - Eine 41-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ist durch einen Frontalzusammenstoß bei Hünstetten ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Autofahrerin gegen Mittag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie den Angaben zufolge frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 59-Jährigen zusammen.

Die Frau sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. «Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb diese jedoch noch an der Unfallstelle», teilten die Beamten mit.