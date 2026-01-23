Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß
In einer Kurve kommt es zum folgenschweren Crash: Eine Frau stirbt, zwei Männer werden verletzt. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Hünstetten (dpa/lhe) - Eine 41-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ist durch einen Frontalzusammenstoß bei Hünstetten ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Autofahrerin gegen Mittag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie den Angaben zufolge frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 59-Jährigen zusammen.
Die Frau sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. «Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb diese jedoch noch an der Unfallstelle», teilten die Beamten mit.
Der 59-Jährige und sein 23 Jahre alter Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.