Frau stirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus
Nach dem Zusammenstoß auf einer Straße im Lahn-Dill-Kreis erliegt eine 45-Jährige im Krankenhaus ihren Verletzungen. Zwei Kinder waren ebenfalls im Auto.
Leun (dpa/lhe) - Eine Frau ist nach einem schweren Verkehrsunfall im Lahn-Dill-Kreis im Krankenhaus gestorben. Die 45-Jährige sei am Montagabend mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 18-Jährige sei zuvor aus noch unklarer Ursache auf einer Straße zwischen Leun und Burgsolms auf die Gegenfahrbahn geraten.
Im Auto der 45-Jährigen seien noch zwei Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren gewesen, hieß es. Nach dem Unfall seien beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt gewesen und hätten von Rettungskräften befreit werden müssen. Anschließend seien sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei die Fahrerin in der Nacht ihren Verletzungen erlegen.