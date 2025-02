Frau wegen Giftmordes vor Gericht

Darmstadt (dpa/lhe) - Sie soll ihrem Ehemann einen tödlichen Cocktail verabreicht und ihn so getötet haben: Vor dem Landgericht Darmstadt beginnt am Mittwoch (14.00) der Prozess gegen eine 59-Jährige um einen Giftmord. Die Tat soll die Frau Ende Mai 2024 in Offenbach begangen haben. Dazu habe sie in ein Getränk für ihren Ehemann zwei Arzneistoffe gemischt, die eine tödliche Wirkung hatten. Nachdem er davon getrunken hatte, soll sie die Hände um seinen Hals gelegt und zugedrückt haben.