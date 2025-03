Rasanter Höhenflug: Freiburgs Vorfreude auf Duell der Stunde

Freiburg (dpa/lsw) - Normalerweise müsste sich Julian Schuster gelegentlich kneifen. Gleich in seiner ersten Saison, in der er das schwere Erbe des langjährigen Cheftrainers Christian Streich antrat, steuert er mit dem SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga geradewegs auf die Europapokalränge zu. Womöglich endet der badische Höhenflug sogar in der Champions League.