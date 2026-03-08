Freiburgs Grifo: Mit Motivation von Jogi Löw zum Tor-Rekord

Freiburg (dpa) - Vincenzo Grifo war die Erleichterung anzusehen. Bei seinem Jubel mit weit ausgebreiteten Armen, aber auch später in den Interviews. «Ein schönes Rekord-Tor», sagte der Offensivmann des SC Freiburg nach dem 3:3 (2:2) gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga scherzhaft. «Nur so kann der reingehen», kommentierte er seinen kuriosen Treffer zum 1:0.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Grifo schießt sich bei Rekord-Tor selbst an

105 Pflichtspieltreffer hat Grifo für den Sport-Club nun erzielt. In der ewigen Torjägerliste der Badener schloss er damit zu Spitzenreiter Nils Petersen auf. Es war ein krummes Ding am Samstag: Grifo hatte sich den Ball an den eigenen rechten Fuß geschossen, von wo aus er in hohem Bogen ins Netz geflogen war.

Und es war ein Tor mit Vorgeschichte: Elf Pflichtspiele lang hatte der 32-Jährige nicht mehr getroffen. Wieder und wieder war er darauf angesprochen worden. Nun ist ein Haken dran an dem Thema, wie auch SC-Trainer Julian Schuster erleichtert feststellte. «Es freut mich wahnsinnig für ihn», sagte Kapitän Christian Günter. Grifo habe «viel getan für diesen Verein», sei ein «toller Typ, und ein ganz, ganz toller Teamplayer. Wenn ich es einem gönne, dann ihm.»

Foto: Achim Keller/dpa Kurios und historisch: Vincenzo Grifos Führungstor zum 1:0 gegen Bayer.

Treffen mit Löw - und Frotzeleien mit Petersen

Warme Worte hatte es für Grifo auch schon vor dem Spiel gegeben. Kürzlich habe er den früheren SC-Profi und Ex-Bundestrainer Joachim Löw in der Stadt getroffen, berichtete er. «Er hat mir gesagt, dass er unglaublich stolz auf mich ist», sagte der neunmalige italienische Nationalspieler. Löw habe ihm mit Blick auf seine Statistik gesagt, dass ihm das erst mal einer nachmachen müsse und er das verdient habe. «Diese tollen Worte habe ich mir zu Herzen genommen.»