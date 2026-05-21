Nach Ende der Profi-Karriere

Freiburgs Höfler spielt im Regionalliga-Team weiter

Für Nicolas Höfler ist doch noch nicht Schluss. Der Routinier schnürt auch in der kommenden Saison die Fußballschuhe für den SC Freiburg - allerdings nicht mehr in der Bundesliga.

Nicolas Höfler (M.) spielt künftig für die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Foto: Mustafa Alkac/dpa
Nicolas Höfler (M.) spielt künftig für die zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Freiburg (dpa/lsw) - Routinier Nicolas Höfler wird nach dem Ende seiner Profi-Karriere noch ein Jahr in der Regionalliga-Mannschaft des SC Freiburg weiterspielen. Das verkündete der Fußball-Bundesligist nach der Rückkehr vom verlorenen Europa-League-Finale. Er freue sich darauf, seine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an die jungen Spieler weiterzugeben, erklärte Höfler.

Der 36-Jährige wurde beim Empfang der Freiburger auf dem Messegelände besonders gefeiert. Der Sport-Club hatte das erste internationale Endspiel seiner Historie am Mittwoch in Istanbul mit 0:3 gegen den englischen Favoriten Aston Villa verloren. Für Höfler war es der letzte Einsatz für die SC-Profis.

Der Mittelfeldmann lief in insgesamt 383 Pflichtspielen für die erste Mannschaft der Badener auf. Er war als 15-Jähriger in den Nachwuchs des SC gewechselt. Dass er dem Verein erhalten bleiben würde, hatte der in Überlingen geborene Höfler zuvor schon angekündigt - in welcher Rolle, war bislang noch offen.

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