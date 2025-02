Freiburgs Neuzugang Beste Option gegen seinen Ex-Club

Freiburg (dpa/lsw) - Jan-Niklas Beste steht gegen seinen Ex-Club 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor seinem Debüt für den SC Freiburg. «So wie er sich präsentiert hat in den ersten wenigen Einheiten, kann er eine Option sein», sagte Freiburgs Trainer Julian Schuster. Von einem möglichen Startelf-Einsatz für den Winter-Transfer sprach Schuster zumindest nicht direkt, lobte Beste aber als potenziell wichtige Stütze in der Zukunft.