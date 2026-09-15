Fußball

Freiburgs Treu: «Cooles Gespräch» mit Bundestrainer Klopp

Fußball-Deutschland blickt gespannt auf den ersten DFB-Kader der Ära Jürgen Klopp. Ist womöglich auch ein Freiburger dabei? Philipp Treu berichtet von einem Austausch mit dem neuen Cheftrainer.

Philipp Treu (r.) und der SC Freiburg stehen in der Bundesliga aktuell ganz oben. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Philipp Treu (r.) und der SC Freiburg stehen in der Bundesliga aktuell ganz oben. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Abwehrspieler Philipp Treu ist vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp angetan. Er habe ein Gespräch mit dem 59-Jährigen gehabt, berichtete der Defensivmann vom SC Freiburg im RTL/Sky-Interview. «Wir haben uns da mal kennengelernt, deshalb kann ich da auch nur Positives sagen», erklärte Treu. Klopp benennt am Donnerstag seinen ersten Kader als DFB-Chefcoach. Zwischen dem 24. September und 4. Oktober stehen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gleich vier Nations-League-Partien an.

«Ob es am Donnerstag reicht, wird man sehen», sagte Treu über eine mögliche erste Nominierung. Er habe von Klopp «eine Nachricht bekommen, ob wir mal telefonieren wollen», berichtete der 25-Jährige. «Dann haben wir einen Facetime-Call gehabt. Da hat er sich mal vorgestellt und wollte mich näher kennenlernen. Es war ein cooles Gespräch, um auch einen Eindruck zu bekommen, was seine Idee und sein Plan ist.» Es sei «schlichtweg positiv» verlaufen.

Hat sich beim Sport-Club zur Stammkraft gemausert: Philipp Treu. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Hat sich beim Sport-Club zur Stammkraft gemausert: Philipp Treu. (Archivbild)

Dauer-Baustelle hinten rechts

Treu hat bislang noch kein A-Länderspiel bestritten, sich in Freiburg im Verlauf der vergangenen Saison aber zum Stammspieler gemausert. Auf der Position des rechten Verteidigers, die er bekleidet, war die Auswahl für das deutsche Nationalteam zuletzt überschaubar. Sollte Klopp den bisherigen Kapitän Joshua Kimmich vom FC Bayern München künftig wieder ins zentrale Mittelfeld beordern, könnte das auch die Chancen des Freiburgers Treu erhöhen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mit dem Sport-Club steht der Außenverteidiger nach den ersten drei Bundesliga-Spieltagen überraschend an der Tabellenspitze. Seiner Meinung nach hätten es «schon einige» Freiburger verdient, mal für die DFB-Elf nominiert zu werden, meinte Treu. Exemplarisch nannte er Matthias Ginter, den Weltmeister von 2014 und Abwehrchef der Badener. Der 32-Jährige werde «wie so ein guter Wein» immer besser. Dazu gebe es «viele junge Wilde» im Team des SC. Es lohne sich daher auf jeden Fall, «auch mal nach Freiburg zu gucken».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ter Stegen: «Tolles Gespräch» mit Neu-Bundestrainer Klopp
Fußball-Nationalmannschaft

Ter Stegen: «Tolles Gespräch» mit Neu-Bundestrainer Klopp

Die Frage, welche Rolle Marc-André ter Stegen im Nationalteam künftig einnehmen wird, ist spannend. Der Torhüter berichtet von einem Austausch mit dem neuen Coach Jürgen Klopp.

02.09.2026

Klopp lüftet sein Kader-Geheimnis am 17. September
Fußball-Nationalmannschaft

Klopp lüftet sein Kader-Geheimnis am 17. September

Mit wem plant der neue Bundestrainer die Zukunft? Jürgen Klopp wird seinen ersten DFB-Kader eine Woche vor dem Nations-League-Start gegen die Niederlande bekanntgeben.

24.08.2026

Freiburgs Treu hofft auf Nationalelf und Finalteilnahmen
Fußball-Bundesliga

Freiburgs Treu hofft auf Nationalelf und Finalteilnahmen

Philipp Treu geht selbstbewusst in den Saisonendspurt. In einem Interview spricht er über seinen langfristigen Traum vom DFB-Team - und die Titelchancen mit dem SC Freiburg in diesem Frühjahr.

30.03.2026

Ex-Weltmeister und Klopp loben Nagelsmann für Kader-Ansagen
WM-Experten

Ex-Weltmeister und Klopp loben Nagelsmann für Kader-Ansagen

Bundestrainer Nagelsmann lässt mit einem Interview und Aussagen zu einzelnen WM-Kandidaten aufhorchen. Zwei Ex-Nationalspieler und eine Trainer-Ikone stören sich daran nicht - ganz im Gegenteil.

24.03.2026

SC Freiburg holt Verteidiger Treu vom FC St. Pauli zurück
Fußball-Bundesliga

SC Freiburg holt Verteidiger Treu vom FC St. Pauli zurück

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison spielte Philipp Treu noch gegen den Abstieg. Jetzt kann er sich auf europäischer Bühne beweisen.

30.06.2025