Fußball

Freiburgs Wagner bleibt nach Leihe fest in Dresden

Vom Leihspieler zur Festanstellung: Warum Wagner in Dresden jetzt richtig durchstarten könnte – und was sein Ex-Club Freiburg zum Wechsel sagt.

Verlässt Freiburg endgültig: Robert Wagner. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Verlässt Freiburg endgültig: Robert Wagner. (Archivbild)

Freiburg/Dresden (dpa) - Robert Wagner verlässt den SC Freiburg endgültig und wechselt fest zu Dynamo Dresden. Der 22-Jährige spielte bereits in der Rückrunde auf Leihbasis für den Fußball-Zweitligisten, der ihn nun dauerhaft verpflichtet hat. Zuvor war er an Holstein Kiel, den FC St. Pauli und die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Über die Ablösemodalitäten und Vertragsinhalte vereinbarten beide Clubs Stillschweigen, hieß es. 

«Das vergangene halbe Jahr in Dresden hat gezeigt, wie wertvoll Robert für eine Mannschaft sein kann, wenn er körperlich voll auf der Höhe ist und die Rahmenbedingungen passen», sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. «Dies gilt es an der Elbe zu stabilisieren. Er ist immer noch ein junger Spieler mit richtig Entwicklungspotenzial.» 

Für Freiburg bestritt Wagner, der bereits als Elfjähriger in die Freiburger Fußballschule wechselte, vier Bundesligapartien. Zudem kam er im Europa-League-Spiel im November 2022 bei Qarabag Agdam zum Einsatz.

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