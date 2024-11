Freiheitsstatue fußt auf hessischem Zement

Villmar/Wiesbaden/New York (dpa/lhe) - Die Präsidentschaftswahlen in den USA dominieren derzeit die Schlagzeilen. Der Ausgang wird auch in Hessen mit Spannung erwartet. Das Bundesland und die Vereinigten Staaten verbindet vieles. Nach Angaben des Statistischen Landesamts lebten im Jahr 2023 insgesamt 14.860 US-Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Die USA nehmen weltweit einen der Spitzenplätze für den Export von Gütern aus Hessen ein. Hessen exportierte dem Wirtschaftsministerium in Wiesbaden zufolge 2023 Waren im Wert von 80,2 Milliarden Euro und importierte Güter im Wert von 112,2 Milliarden Euro.