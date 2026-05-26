Hund muss zum Tierarzt

Fremder Hund greift Mädchen und Hund beim Spielen an

Ein Mädchen spielt mit einem Hund, als sie plötzlich von einem nicht angeleinten Hund angegriffen werden.

Die Polizei sucht nach dem Halter des Hundes. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei sucht nach dem Halter des Hundes. (Symbolbild)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein elfjähriges Mädchen ist beim Spielen mit ihrem Hund in Schwäbisch Hall von einem fremden Hund angegriffen und verletzt worden. Das fremde Tier habe den Hund der Elfjährigen am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen selbst erlitt beim Versuch, die beiden Hunde zu trennen, leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge war der Hund des Kindes an der Leine, der andere nicht. 

Nach dem Angriff soll sich die Elfjährige noch kurz mit dem Hundehalter unterhalten haben, ehe sie mit ihrem Vierbeiner nach Hause rannte. Ihr Hund habe den Angaben zufolge zu einem Tierarzt gebracht werden müssen. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des angreifenden Hundes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Hund beißt Jogger in Käfertaler Wald
Besitzer verharmlost Situation

Mannheim: Hund beißt Jogger in Käfertaler Wald

Ein Hund hat im Käfertaler Wald in Mannheim einen Jogger angegriffen. Der Hundbesitzer verharmlost die Situation und entfernt sich einfach.

18.05.2026

Hundebiss nach Streit – Polizei sucht flüchtigen Hundehalter
Er beleidigte schon vorher

Hundebiss nach Streit – Polizei sucht flüchtigen Hundehalter

Nach einem Streit in Wendlingen wird ein Mann von einem Hund gebissen und verletzt. Der Hundehalter soll zuvor mit rassistischen Beleidigungen aufgefallen sein.

03.03.2026

Polizist wird von Hund angefallen und schießt
Polizei

Polizist wird von Hund angefallen und schießt

Ein Schäferhund geht in Ulm auf einen Polizisten los. Das Tier beißt nach dem Beamten - und der greift zur Schusswaffe.

08.04.2025

Tier tötete Bruder: Haft für Hundehalter in England
Justiz

Tier tötete Bruder: Haft für Hundehalter in England

Der XL Bully war nicht mehr zu kontrollieren - mit tödlichen Folgen für einen Mann. Dessen Bruder muss nun ins Gefängnis.

18.10.2024

Wolf reißt angeleinten Hund in Niederlanden mit
Angriff in freier Natur

Wolf reißt angeleinten Hund in Niederlanden mit

Horror für den Hundehalter: Bei einem Spaziergang in der Natur reißt ein Wolf einen angeleinten Vierbeiner mit. Vermutlich kam er den Wolfswelpen zu nahe. Hat der Hund überlebt?

08.07.2024