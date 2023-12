Fresenius darf für 2023 keine Dividenden und Boni auszahlen

Bad Homburg (dpa) - Der Gesundheitskonzern Fresenius darf wegen staatlicher Energiehilfen für das laufende Jahr keine Dividende an seine Anteilseigner ausschütten. Der Vorstand wolle Entlastungszahlungen für Krankenhäuser von bis zu 300 Millionen Euro nach derzeitigem Stand einbehalten, weswegen es für 2023 ein Dividenden- und Bonusverbot gebe, teilte das Dax-Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Bad Homburg mit.