Gesundheitskonzern

Fresenius eröffnet Zentrum für medizinische Ernährung

Fresenius bündelt mit einem neuen Innovationszentrum in Bad Homburg die Forschung zur medizinischen Ernährung. Das soll Innovationen für Patienten auf dem Gebiet beschleunigen.

Der Gesundheitskonzern Fresenius investiert am Stammsitz in Bad Homburg. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Gesundheitskonzern Fresenius investiert am Stammsitz in Bad Homburg. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Der Klinikbetreiber und Arzneikonzern Fresenius hat ein neues Innovationszentrum in Bad Homburg eröffnet. Das Gebäude vereine rund 100 Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach und soll die Forschung an klinische Ernährung stärken, teilte der Dax-Konzern in Bad Homburg mit. In den vergangenen Jahren habe Fresenius mehr als 50 Millionen Euro in den Standort investiert

«Mit dem neuen Innovationszentrum stärken wir die Wissenschaft an unserem Fresenius-Campus in Bad Homburg, fördern die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg und schaffen kurze Wege für schnelle und abgestimmte Entscheidungen», sagte Sara Hennicken, Finanzchefin von Fresenius bei der Eröffnungsfeier mit Bad Homburg Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU). 

Das Innovationszentrum fördere den interdisziplinären Austausch und erhöhe die Innovationsgeschwindigkeit, hieß es. Durch die Zusammenführung bislang dezentral organisierter Teams wolle Fresenius ernährungsmedizinische Therapien entscheidend vorantreiben. Medizinische Ernährung leiste einen wichtigen, oft unterschätzten Beitrag zum Behandlungserfolg, besonders für Menschen mit Mangelernährung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fresenius bietet mit seiner Tochter Kabi lebensrettende Arzneimittel, klinische Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patienten. Mit dem Produktportfolio würden jährlich rund 450 Millionen Menschen erreicht. 2025 erzielte Fresenius Kabi einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fresenius Medical Care verdient dank Sparkurs deutlich mehr
Dialyseanbieter

Fresenius Medical Care verdient dank Sparkurs deutlich mehr

Der Dialyseanbieter aus Bad Homburg hat im vergangenen Jahr den Gewinn kräftig gesteigert. Das lag auch an einem verschärften Sparkurs.

24.02.2026

Gesundheitskonzern

Fresenius kommt bei Umbau voran: Betriebsgewinn wächst

Die Folgen der Corona-Pandemie und ein misslungener Übernahmekurs haben Deutschlands größten Klinikbetreiber tief in die Krise gestürzt. Nun trägt die Neuaufstellung allmählich Früchte.

21.02.2024

Gesundheitskonzern

Fresenius schließt Entflechtung von Dialysespezialist FMC ab

30.11.2023

Gesundheitskonzern

Fresenius treibt Loslösung von FMC voran - Gewinn sinkt

Der Gesundheitskonzern steckt seit Jahren in der Krise. Nun will der neue Vorstandschef Michael Sen die Wende schaffen - auch mit einer Trennung von der Dialysetochter FMC. Das Sorgenkind blieb ein Bürde.

09.05.2023

Gesundheitskonzern

Fresenius treibt Loslösung von FMC voran: Gewinn sinkt

Der Gesundheitskonzern steckt seit Jahren in der Krise. Nun will der neue Vorstandschef Michael Sen die Wende schaffen - auch mit einer Trennung von der Dialysetochter FMC. Zum Jahresbeginn gab es Fortschritte, doch das Sorgenkind blieb ein Bürde.

09.05.2023