Fresenius startet stark ins Jahr: Prognose erhöht

Bad Homburg (dpa) - Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber Fresenius ist mit einem Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2024 gestartet. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Quartal um 4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Bad Homburg in Frankfurt mit. Bereinigt um Folgen der Hyperinflation in Argentinien und um die Ergebnisse zweier verkaufter Beteiligungen ergab sich ein organisches Wachstum von 6 Prozent.