Fresenius verlängert Vertrag von Vorstandschef Sen vorzeitig

Bad Homburg (dpa) - Nach knapp dreieinhalb Jahren an der Konzernspitze wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig verlängert. Wie die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX aus Kreisen des Pharmaherstellers und Klinikbetreibers erfuhr, hat sich der Aufsichtsrat einstimmig dafür ausgesprochen. Der Vertrag laufe damit fünf weitere Jahre bis 2031, hieß es von Insidern. Eine Konzernsprecherin bestätigte die Informationen auf Anfrage.

Der frühere Siemens- und Eon-Manager Sen war im April 2021 zu Fresenius gekommen, zunächst als Leiter der Pharmasparte Kabi. Im Oktober 2022 übernahm er dann den Vorstandsvorsitz beim Konzern, der damals in der Krise steckte. Unter Sens Führung wurde das Bad Homburger Dax-Unternehmen radikal umgebaut. Dabei ging der Manager wenig zimperlich vor: Randbereiche wie die Kinderwunsch-Klinikkette Eugin wurden verkauft, Strukturen verschlankt, und Fresenius zog sich weitgehend aus der verlustträchtigen österreichischen Tochter Vamed zurück.