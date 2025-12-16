Nächtlicher Frost möglich «Frieda» sorgt in Hessen für milde Temperaturen Das Wetter in Hessen bleibt diese Woche überwiegend sonnig und trocken. 16.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Uwe Anspach/dpa In den Nächten sind örtlich Frost und Reifglätte möglich. Tagsüber sind die Temperaturen aber mild. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite