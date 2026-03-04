Volleyball-Bundesliga

Friedrichshafen-Trainer wird Österreich-Coach

Das Pokal-Finale haben die Volleyballer aus Friedrichshafen gerade verloren. Ihr Trainer hat nun einen weiteren Job - in Österreich.

Nun auch für Österreich im Einsatz: Trainer Adam Swaczyna Foto: Uwe Anspach/dpa
Nun auch für Österreich im Einsatz: Trainer Adam Swaczyna

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Doppel-Job für Friedrichshafen-Coach Adam Swaczyna: Der Pole wird ab sofort Cheftrainer der österreichischen Volleyball-Nationalmannschaft. Sein Engagement beim Bundesligisten VfB Friedrichshafen bleibt davon unberührt. Der 38-Jährige habe sich gegen mehr als 50 Bewerber durchgesetzt, hieß es in einer Mitteilung. 

«Wir freuen uns sehr für Adam und sind stolz darauf, dass unser Cheftrainer künftig auch eine Nationalmannschaft führen wird» erklärte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. «Das unterstreicht seine Qualität und seine internationale Anerkennung. Gleichzeitig haben wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden, damit seine Aufgabe beim VfB Friedrichshafen weiterhin im Mittelpunkt steht.»

Friedrichshafen hatte erst am Wochenende durch eine Final-Niederlage gegen Lüneburg den 18. Pokalsieg verpasst. In der Bundesliga ist der VfB vor den Play-Offs Tabellenvierter, in Europa ist das Team vom Bodensee als Gesamt-Neunter aus dem CEV Volleyball Cup ausgeschieden.

