Fußball-Bundesliga

Fritz hält an Werder-Trainer Steffen fest

Werder Bremen steckt im Abstiegskampf der Bundesliga. Nach dem 0:2 gegen die TSG Hoffenheim ist das Team schon seit neun Spielen ohne Sieg. Cheftrainer Horst Steffen bekommt dennoch Rückendeckung.

Hat derzeit wenig zu lachen: Werder-Cheftrainer Horst Steffen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Hat derzeit wenig zu lachen: Werder-Cheftrainer Horst Steffen.

Bremen (dpa) - Auch nach dem neunten Spiel in Serie ohne Sieg signalisiert Werder Bremens Sportchef Clemens Fritz weiterhin Rückendeckung für Trainer Horst Steffen. «Ich sehe, wie er mit der Mannschaft arbeitet. Ich sehe eine Mannschaft, die vom Trainer die Sachen mit an die Hand kriegt», sagte er nach dem 0:2 im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. «Ich spüre seine Energie, seine positive Art.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Durch die Niederlage blieben die Bremer auf Rang 15 in der Tabelle und sind nur drei Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt. In fünf der vergangenen sechs Spiele erzielte das Team keinen eigenen Treffer. 

Fritz (45) wird von den Fans ebenfalls zunehmend kritisch gesehen. «Ich bin lange genug bei Werder», sagte der ehemalige Bremer Kapitän. «Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass es natürlich auch nicht spurlos an mir vorbeigeht.»

Steffen will Vertrauen an Spieler weitergeben

Steffen weiß das Vertrauen seines Vorgesetzten gerade in der schwierigen Situation zu schätzen. «Es ist keine Selbstverständlichkeit», sagte der 56-Jährige. «Aber es ist auch eine gute Bestätigung.» Er gebe das Vertrauen «auch gerne weiter an die Spieler». 

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt mit Borussia Mönchengladbach ein Gegner ins Weserstadion, der selbst eine schwierige Phase erlebt. Steffen gibt sich kämpferisch. «Ich glaube, dass die Mannschaft in der Lage ist, Spiele zu gewinnen», sagte er über sein Team. «Und wir arbeiten daran, dass das bald passiert.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Werder-Trainer unter Druck: «Fühle mich nicht auf Bewährung»
Fußball-Bundesliga

Werder-Trainer unter Druck: «Fühle mich nicht auf Bewährung»

Werder Bremen ist in der Bundesliga auf Platz 15 abgerutscht. Die beiden Heimspiele gegen Hoffenheim und Gladbach sollen den sportlichen Absturz stoppen. Einer steht dabei besonders unter Beobachtung.

26.01.2026

Werder Bremen bestätigt: Steffen wird Werner-Nachfolger
Fußball-Bundesliga

Werder Bremen bestätigt: Steffen wird Werner-Nachfolger

Horst Steffen wird beim SV Werder Nachfolger von Cheftrainer Ole Werner. Eine Überraschung ist das nicht mehr. Er ist der Wunschkandidat der Bremer. Die Erwartungen sind hoch.

29.05.2025

Fußball-Bundesliga

Werder Bremen holt Horst Steffen als neuen Trainer

29.05.2025

Fußball-Bundesliga

Medien: Werder Bremen holt Horst Steffen als neuen Trainer

29.05.2025

Bericht: Werder steht vor Verpflichtung von Trainer Steffen
Fußball-Bundesliga

Bericht: Werder steht vor Verpflichtung von Trainer Steffen

Werder Bremen kann offenbar zeitnah den neuen Trainer präsentieren. Der Club ist sich einem Medienbericht zufolge mit Horst Steffen in allen Punkten einig. Und sagt anderen Kandidaten ab.

28.05.2025