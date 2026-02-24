Unfall im Ortsbereich

Frontalcrash: Polizei vermutet Übermüdung

Frontalcrash am frühen Morgen: Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus, die Polizei vermutet Übermüdung. Was auf der Wieslocher Straße genau passiert ist.

Ein Unfall in Wiesloch führte zu zwei Verletzten. Die Polizei vermutet Übermüdung als mögliche Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Unfall in Wiesloch führte zu zwei Verletzten. Die Polizei vermutet Übermüdung als mögliche Unfallursache. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind in den Morgenstunden zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte Übermüdung eine mögliche Unfallursache gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein 32 Jahre alter Autofahrer kam in einer Kurve der Wieslocher Straße in Wiesloch mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto mit dem entgegenkommenden Wagen einer 54-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Beide Fahrer kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wiesloch: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt
Unfall

Wiesloch: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

vor 2 Stunden

Toter bei Wieslocher Bahnhof – 26-Jähriger unter Verdacht
Polizei

Toter bei Wieslocher Bahnhof – 26-Jähriger unter Verdacht

Nach dem Fund eines Toten in Wiesloch wird ein 26-Jähriger festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Gewaltverbrechen und suchen nach Zeugen.

13.11.2025

Frontalcrash gegen Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus
Verkehr

Frontalcrash gegen Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Auto prallt frontal gegen einen Baum, der Fahrer stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Strecke bei Oberstenfeld bleibt für mehrere Stunden gesperrt.

03.10.2025

Wiesloch: Zwei Verletzte bei Unfall in Kreisverkehr - 19.000 Euro Schaden
Blaulicht

Wiesloch: Zwei Verletzte bei Unfall in Kreisverkehr - 19.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in einem Wieslocher Verkehrskreisel sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Schaden in der Höhe von 19.000 Euro entstand.

05.06.2025

Tödliche Messerattacke in Wiesloch
Polizeibericht

Tödliche Messerattacke in Wiesloch

In Wiesloch wurde am Freitag eine 30-jährige Frau Opfer einer Messerattacke. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei hervor.

08.09.2023