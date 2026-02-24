Frontalcrash: Polizei vermutet Übermüdung
Frontalcrash am frühen Morgen: Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus, die Polizei vermutet Übermüdung. Was auf der Wieslocher Straße genau passiert ist.
Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind in den Morgenstunden zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte Übermüdung eine mögliche Unfallursache gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.
Ein 32 Jahre alter Autofahrer kam in einer Kurve der Wieslocher Straße in Wiesloch mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto mit dem entgegenkommenden Wagen einer 54-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.
Beide Fahrer kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.