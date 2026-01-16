Frontalkollision in Pfungstadt - drei Verletzte
Nach einem schweren Unfall in Pfungstadt sucht die Polizei Zeugen. Was bisher über den Frontalzusammenstoß auf der Seeheimer Straße bekannt ist.
Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen verletzt worden. Die Fahrzeuge waren nach dem Aufprall so stark beschädigt, dass die Türen nicht mehr geöffnet werden konnten, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen wurden von der Feuerwehr mit technischem Gerät herausgeholt und dann in Krankenhäuser gebracht.
Weitere Details zu dem Unfall am frühen Abend auf der Seeheimer Straße kurz vor der Einmündung in die B3 waren noch nicht bekannt. Die Ermittler suchen noch Zeugen.