Bild
Zeugensuche

Frontalkollision in Pfungstadt - drei Verletzte

Nach einem schweren Unfall in Pfungstadt sucht die Polizei Zeugen. Was bisher über den Frontalzusammenstoß auf der Seeheimer Straße bekannt ist.

Die drei Insassen der Fahrzeuge wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die drei Insassen der Fahrzeuge wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen verletzt worden. Die Fahrzeuge waren nach dem Aufprall so stark beschädigt, dass die Türen nicht mehr geöffnet werden konnten, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen wurden von der Feuerwehr mit technischem Gerät herausgeholt und dann in Krankenhäuser gebracht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weitere Details zu dem Unfall am frühen Abend auf der Seeheimer Straße kurz vor der Einmündung in die B3 waren noch nicht bekannt. Die Ermittler suchen noch Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frontalzusammenstoß mit drei Fahrzeugen
Landkreis Biberach

Frontalzusammenstoß mit drei Fahrzeugen

In Edenbachen im Landkreis Biberach gibt es am Abend einen schweren Unfall. Drei Fahrzeuge sind involviert.

21.11.2025

Sechs Schwerverletzte nach Frontalkollision mit Ferrari
Unfall

Sechs Schwerverletzte nach Frontalkollision mit Ferrari

Er überholt mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge und fährt frontal in den Gegenverkehr. Jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Ausfahrt im Schwarzwald mit Autos einer bestimmten Marke.

29.09.2025

Frontalkollision im Gegenverkehr: vier Verletzte
Heidelberg

Frontalkollision im Gegenverkehr: vier Verletzte

Vor ihm stockt der Verkehr, ein Autofahrer weicht auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kommt ihm ein Wagen entgegen. Die Fahrzeuge prallen zusammen. Mit Folgen auch für einen Motorradfahrer.

06.03.2025

Polizeieinsatz

Nach Unfallflucht mit verletztem Fußgänger: Zeugensuche

19.12.2023

Ravensburg

Ein Toter und fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

10.07.2023