Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße - eine verletzte Person

Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Rottweil ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr musste sie mit schwerem Gerät aus einem stark beschädigten Transporter befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilte ein Polizeisprecher mit.