Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße - eine verletzte Person
Ein Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr auf einer Bundesstraße im Landkreis Rottweil. Es kommt zum Zusammenstoß. Was bisher bekannt ist.
Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße bei Rottweil ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr musste sie mit schwerem Gerät aus einem stark beschädigten Transporter befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilte ein Polizeisprecher mit.
Demnach war ein Fahrzeug in der Nähe des Rottweiler Teilortes Neufra auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem zweiten Fahrzeug zusammengestoßen. Zur Schwere der Verletzungen, zur Schadenshöhe und zur Unfallursache konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.