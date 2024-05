Frontalzusammenstoß: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Uttrichshausen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Uttrichshausen im Landkreis Fulda sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Fahrer habe am Freitagnachmittag einen anderen Wagen beim Überqueren einer Kreuzung übersehen, so dass die beiden Autos frontal zusammenstießen, teilte die Polizei am Samstag mit.