Früherer Bundesliga-Trainer Buchmann gestorben

Darmstadt (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Lothar Buchmann ist tot. Wie der Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 am Mittwoch mitteilte, ist sein ehemaliger Chefcoach in der Nacht zum Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Buchmann hatte den hessischen Club 1976 übernommen und in der Saison 1977/78 in die Bundesliga geführt. Von 1996 bis 1998 kehrte er noch einmal als Trainer zu den damals drittklassigen Darmstädtern zurück.