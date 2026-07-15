Früherer Stürmer Beierle im Alter von 54 Jahren gestorben

Frankfurt (dpa) - Der frühere Fußball-Profi Markus Beierle ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Das bestätigte sein alter Club Eintracht Frankfurt unter Berufung auf Beierles Familie. «Eintracht Frankfurt ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei Familie, Angehörigen und Freunden von Markus Beierle», schrieb der Bundesligist auf seiner Vereinswebseite. «Wir werden Markus ein ehrendes Andenken bewahren.»

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Der frühere Stürmer spielte zweieinhalb Jahre für Eintracht Frankfurt und war in dieser Zeit an zwei Bundesliga-Aufstiegen der Frankfurter beteiligt. 2003 und 2005 schaffte Beierle mit der Eintracht die Rückkehr zurück in Deutschlands höchste Spielklasse. Für die Frankfurter stand er auch im Saisonfinale 2003 auf dem Platz, als die Hessen beim legendären 6:3 gegen den SSV Reutlingen am letzten Spieltag kurz vor Schluss den Aufstieg in die Bundesliga schafften.

Nach dem zweiten Aufstieg mit der Eintracht wechselte der Stürmer im Sommer 2005 innerhalb Hessens zu Darmstadt 98. Der Offensivspieler war zu Beginn des Jahres 2003 von Hansa Rostock nach Frankfurt gewechselt. Zuvor lief Beierle auch für den SSV Ulm, die Stuttgarter Kickers, MSV Duisburg und 1860 München auf. In seiner Karriere stand Beierle in 123 Spielen in der Bundesliga auf dem Rasen und erzielte dabei 32 Tore. Beierle beendete seine Karriere im Amateurbereich beim hessischen SC Dortelweil.